Football.ua представляє прев'ю матчу 19-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 1 січня та розпочнеться о 19:30.
Ліверпуль — Лідс Юнайтед, Getty Images
01 січня 2026, 09:00
З Новим роком, шановне панство! Один із двох перших матчів англійської Прем’єр-ліги у 2026 році подарує протистояння з різними турнірними завданнями, але спільною жагою до результату. Ліверпуль на Енфілді прийматиме Лідс Юнайтед у поєдинку, що може стати маркером стабільності для чинних чемпіонів і водночас серйозним випробуванням амбіцій гостей, які поступово віддаляються від зони вильоту.
ЛІВЕРПУЛЬ — ЛІДС ЮНАЙТЕД
ЧЕТВЕР, 1 СІЧНЯ, 19:30 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Команда Арне Слота підходить до матчу на тлі найкращого відрізку в сезоні. Три поспіль перемоги в АПЛ над Брайтоном, Тоттенгемом та Вулвергемптоном дозволили Ліверпулю після минулого туру закріпитися на четвертому місці та з надією дивитися у бік топ-3. Хоча за якістю гри мерсісайдська команда все ще виглядає нерівно, результативність і вміння дотискати суперників повертають віру в чемпіонські амбіції.
Окремо варто відзначити прогрес Флоріана Вірца, який у двох останніх матчах чемпіонату відзначився голом та асистом після тривалого "мовчання". Разом із Раяном Гравенберхом, Федеріко К’єзою та Юго Екітіке він формує варіативну й динамічну атакувальну лінію, що компенсує відсутність Мохамеда Салаха, який виступає на Кубку африканських націй. Водночас Ліверпуль залишається вразливим біля власних воріт — 12 пропущених м’ячів після стандартів є тривожним сигналом для тренерського штабу. Якщо для нормальної гри Конате треба забути, щоб колись цікавився мадридський Реал, — саме час про це вже забути.
Лідс Юнайтед приїздить на Енфілд у непоганому психологічному стані. Команда Даніеля Фарке не програє п’ять матчів поспіль у Прем’єр-лізі та відірвалася від зони вильоту на сім очок перед стартом цього туру. Нічиї на виїзді проти Сандерленда і Брентфорда, а також яскраві перемоги над Челсі та Крістал Пелес підтверджують: цей Лідс уміє та здатен нав’язувати боротьбу навіть фаворитам.
Головною ударною силою гостей залишається Домінік Калверт-Льюїн, який забиває вже в шести матчах чемпіонату поспіль — рідкісне досягнення для англійського футболу. Коли Дом не травмований — він справжня загроза, про що ми навіть почали забути. Разом із Ноа Окафором він забезпечує глибину атаки та постійний тиск на оборону суперника. Водночас проблеми в захисті нікуди не зникли: 32 пропущені м’ячі за 18 турів — один із найгірших показників ліги, а травма Джо Родона змушує Фарке переглядати оборонні схеми.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1.53, тоді як потенційний успіх Лідс Юнайтед оцінюється показником 5.75. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.25.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Джонс — К’єза, Мак Аллістер, Вірц — Екітіке
ЛІДС ЮНАЙТЕД : Перрі — Ампаду, Бійол, Стрейк — Богл, Ааронсон, Штах, Гудмундссон, Танака — Калверт-Льюїн, Окафор
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 3:2