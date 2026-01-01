ЧЕТВЕР, 1 СІЧНЯ, 19:30 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Арне Слота підходить до матчу на тлі найкращого відрізку в сезоні. Три поспіль перемоги в АПЛ над Брайтоном, Тоттенгемом та Вулвергемптоном дозволили Ліверпулю після минулого туру закріпитися на четвертому місці та з надією дивитися у бік топ-3. Хоча за якістю гри мерсісайдська команда все ще виглядає нерівно, результативність і вміння дотискати суперників повертають віру в чемпіонські амбіції.

Окремо варто відзначити прогрес Флоріана Вірца, який у двох останніх матчах чемпіонату відзначився голом та асистом після тривалого "мовчання". Разом із Раяном Гравенберхом, Федеріко К’єзою та Юго Екітіке він формує варіативну й динамічну атакувальну лінію, що компенсує відсутність Мохамеда Салаха, який виступає на Кубку африканських націй. Водночас Ліверпуль залишається вразливим біля власних воріт — 12 пропущених м’ячів після стандартів є тривожним сигналом для тренерського штабу. Якщо для нормальної гри Конате треба забути, щоб колись цікавився мадридський Реал, — саме час про це вже забути.

Лідс Юнайтед приїздить на Енфілд у непоганому психологічному стані. Команда Даніеля Фарке не програє п’ять матчів поспіль у Прем’єр-лізі та відірвалася від зони вильоту на сім очок перед стартом цього туру. Нічиї на виїзді проти Сандерленда і Брентфорда, а також яскраві перемоги над Челсі та Крістал Пелес підтверджують: цей Лідс уміє та здатен нав’язувати боротьбу навіть фаворитам.

Головною ударною силою гостей залишається Домінік Калверт-Льюїн, який забиває вже в шести матчах чемпіонату поспіль — рідкісне досягнення для англійського футболу. Коли Дом не травмований — він справжня загроза, про що ми навіть почали забути. Разом із Ноа Окафором він забезпечує глибину атаки та постійний тиск на оборону суперника. Водночас проблеми в захисті нікуди не зникли: 32 пропущені м’ячі за 18 турів — один із найгірших показників ліги, а травма Джо Родона змушує Фарке переглядати оборонні схеми.