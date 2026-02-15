Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Англії, який відбувся 14 лютого 2026 року.

Ліверпуль у матчі 1/16 фіналу Кубку Англії на власному полі впевнено обіграв Брайтон (3:0).

"Чайки" в цій грі демонстрували ознаки спротиву лише до того моменту, коли це дозволяв робити рахунок на табло, тоді як "червоні" дотиснули суперників у першому таймі, зуміли втриматись від відповіді до та одразу після перерви, а потім закрили дуель ще двома голами в другій половині гри.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Брайтон у рамках 1/16 фіналу Кубку Англії-2025/26:

Ліверпуль — Брайтон 3:0

Голи: Джонс, 42, Собослаї, 56, Салах, 68 (пен.)

Ліверпуль: Аліссон — Собослаї, Конате, ван Дейк, Керкез — Джонс (Ньйоні, 89), Мак Аллістер — Салах (Нгумоа, 77), Вірц (Дж. Гомес, 71), К’єза (Екітіке, 77) — Гакпо (Ремзі, 89).

Брайтон: Стіл — Вельтман, ван Геке (Боскальї, 72), Данк, Кадіоглу — Гросс, Балеба (Мітома, 62), Гіншелвуд (Віффер, 81) — Дієго Гомес (Рюттер, 62), Костулас, Говелл (Мінте, 62).

Попередження: Данк, Дієго Гомес, Балеба, ван Геке