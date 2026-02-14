Англія

Бразильський нападник Манчестер Юнайтед зізнався, що команді не додає мотивації популярний флешмоб у соцмережах, через який на гравців тисне додаткова відповідальність.

Зірка Манчестер Юнайтед Матеус Кунья висловив своє невдоволення челенджем уболівальника Френка Айлетта, відомого як The United Strand. Фанат пообіцяв не стригтися доти, доки Червоні дияволи не виграють п'ять матчів поспіль.

Ця ініціатива, що розпочалася ще у жовтні, стала вірусною, але досі не завершилася успіхом — нещодавно серія з чотирьох перемог обірвалася нічиєю з Вест Гемом(1:1).

Кунья зазначив, що такий ажіотаж довкола зачіски вболівальника лише відволікає від футболу.

"Люди більше переймаються п'ятьма перемогами заради стрижки, ніж заради 15 очок. Тож я — за 15 очок, а на його зачіску мені абсолютно байдуже", — сказав бразилець в інтерв'ю RomarioTV.

"Ми іноді говоримо про це, але це нас не дуже мотивує. Ми не вважаємо це крутим. Ніхто не хоче цих п'яти перемог більше, ніж ми... Але я думаю, що цей тиск через його стрижку трохи приховує красу, яка могла б бути в цьому сезоні", — додав форвард.

Варто зазначити, що челендж Айлетта має і благодійну мету — збір коштів для дітей, хворих на рак. Однак після нічиєї з молотобійцями відлік довелося починати заново. Наступна спроба МЮ здобути п'ять перемог поспіль розпочнеться 23 лютого матчем проти Евертона.