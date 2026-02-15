Англія

Попри впевнену перемогу Ньюкасла в Кубку Англії (3:1), головною темою вечора стала відсутність VAR.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау заявив, що сучасні арбітри стали занадто залежними від системи VAR. Ця заява пролунала після матчу на Вілла Парк, де бригада суддів на чолі з Крісом Каваною припустилася низки серйозних помилок, які могли коштувати сорокам результату.

Оскільки на цій стадії Кубка Англії VAR ще не використовується, вся відповідальність лежала на рішенні суддів у полі. Однак матч перетворився на бенефіс помилок:

Перший м'яч Абрагама за Астон Віллу був зарахований, попри очевидне положення поза грою. Дінь уникнув вилучення за небезпечний підкат високо в гомілку проти Мерфі. Найбільш кричущий епізод стався у другому таймі. Арбітри призначили штрафний удар за гру рукою Діня, хоча порушення відбулося глибоко в межах штрафного майданчика.

Єдиним правильним ключовим рішенням стало вилучення голкіпера Вілли Марко Бізо за фол проти Мерфі, що залишило господарів у меншості та дозволило Ньюкаслу переломити хід гри. Героями зустрічі стали Сандро Тоналі (дубль) та Нік Волтемейд.

Едді переконаний, що наявність технологій притупила пильність арбітрів. Коли є VAR, у суддів з'являється думка:

"Ну, я не буду свистіти, це перевірять". Через це їхнє прийняття рішень у реальному часі не таке чітке, як мало б бути", — зазначив наставник Ньюкасла.

Хоу зізнався, що його почуття змішані: "Я завжди розриваюся щодо VAR. Я люблю живі емоції, коли гол — це гол, і ніхто його не скасує. Але з іншого боку, сьогодні я б хотів, щоб VAR працював, особливо під час першого пропущеного м'яча. Без системи було занадто багато помилок", — наголосив фахівець.

Навіть наставник Астон Вілли Унаї Емері, який ще тиждень тому називав VAR несправедливим після матчу з Брентфордом, змінив риторику.

"Сьогодні VAR мав сенс. Він необхідний для допомоги арбітрам", — визнав іспанець, зазначивши, що гра була конкурентною до моменту вилучення та спірних рішень.

Цей матч став яскравим доказом того, що англійський суддівський корпус наразі не готовий забезпечувати якісний арбітраж без страховки у вигляді відеоповторів.