Англія

Попри вихід до наступного раунду Кубка Англії, каталонський наставник був розлючений тим, як його зіркова команда виглядала на тлі скромного суперника з Ліги 2.

Перемога з рахунком 2:0 над Солфорд Сіті мала стати легкою прогулянкою для господарів поля, але натомість перетворилася на вечір критики від Пепа Гвардіоли. Головний тренер Манчестер Сіті не став добирати слів, коментуючи виступ своєї команди на Етіхаді.

Попри те, що містяни повели в рахунку вже на 6-й хвилині завдяки автоголу Алфі Доррінгтона, команда не змогла розвинути успіх і втягнулася у в'язкий, повільний футбол. Гвардіола відмовився використовувати втому гравців як виправдання, попри напружений графік і боротьбу за титул АПЛ.

"Ми не читали вільні зони, не розуміли, де маємо бути. Атака залежить від того, як захищається суперник, а ми цього не прочитали. Все було пласким, повільним і нікуди не годиться", — різко заявив Гвардіола після матчу.

Тренер наголосив, що єдиною позитивною новиною є сам факт проходу далі, тоді як якість гри викликала у нього роздратування. Лише на 81-й хвилині Сіті вдалося зняти питання про переможця — відзначився Марк Геї, який приєднався до команди взимку.

До цього моменту аутсайдери з Солфорда зберігали надію на сенсацію і часом виглядали не гірше за іменитих суперників. Цей матч став тривожним дзвіночком для Гвардіоли перед поверненням Ліги чемпіонів та вирішальними битвами в АПЛ. Очікуємо на жеребкування 5-го раунду Кубка Англії вже у понеділок увечері.