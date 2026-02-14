Англія

Підсумки суботніх матчів та повний список команд, що вийшли до 1/8 фіналу.

У суботу, 14 лютого, відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка Англії з футболу сезону-2025/26. Ігровий день подарував одразу кілька несподіванок та напружених протистоянь.

У першому поєдинку дня Вест Гем лише в екстратаймах зумів зламати опір Бертон Альбіон, який виступає у третьому за силою дивізіоні країни.

Єдиний і переможний м’яч за "молотобійців" на 95-й хвилині забив Саммервілл. Невдовзі лондонці залишилися в меншості після вилучення Поттса, однак суперник не скористався чисельною перевагою та припинив боротьбу за трофей.

Манчестер Сіті на своєму полі здолав Солфорд Сіті з рахунком 2:0.

Господарі швидко відкрили рахунок — уже на 6-й хвилині Алфі Доррінгтон зрізав м’яч у власні ворота. Після перерви представник четвертого дивізіону намагався відновити інтригу, однак гол Марка Гехі на 81-й хвилині остаточно зняв питання щодо переможця.

Команда Пепа Гвардіоли впевнено проходить до 1/8 фіналу. Наразі «містяни» посідають друге місце в АПЛ, маючи 53 очки. Наступний матч чемпіонату вони проведуть 21 лютого проти Ньюкасл Юнайтед.

Манчестер Сіті – Солфорд Сіті – 2:0

Голи: Доррінгтон, 6 (аг), Гехі, 81.

Путівки до 1/8 фіналу також здобули:

Бернлі — Мансфілд Таун 1:2

Голи: Лоран, 21, Оутс, 53 — Рід, 80

Норвіч Сіті — Вест Бромвіч Альбіон 3:1

Голи: Магома, 31, Маджа, 68 – Крісен, 82, Туре, 90+3

Саутгемптон - Лестер 2:1

Голи: Ларін, 45+1, Брі, 109 — Скіпп, 52.

Окрім цих матчів, сьогодні відбудеться ще два поєдинки в рамках Кубка Англії: Астон Вілла — Ньюкасл Юнайтед та Ліверпуль — Брайтон.

Нагадаємо, чинним володарем трофея є Крістал Пелас, який торік у фіналі мінімально переграв Манчестер Сіті (1:0).