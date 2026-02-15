Іспанія

Розгромна перемога "вершкових".

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився після перемоги над Реал Сосьєдад (4:1) в рамках чемпіонату Іспанії.

«Знали, що матч буде важким, але ми чудово тренувалися протягом тижня, і це виявилося на полі. Ми знали, що суперник буде агресивним, високо пресингуватиме, знали, що іноді він здатний опуститися глибше і контратакувати. Ми знали, що він здатний швидко тікати в контратаки, і хотіли домінувати на його половині поля, захищатися та пресингувати за потреби, і все це ми успішно реалізували.

Ми ще пам'ятаємо попередню гру з Бенфікою і знаємо, наскільки важко нам доведеться. Враховуючи агресивність команд Моурінью, ми повинні зосередитися на тому, щоб провести хороший матч, не думаючи про другу гру», — сказав Арбелоа.