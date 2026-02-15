Україна

Форвард "біло-синіх" оцінив підготовку команди до другої половини сезону.

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко прокоментував перемоги "біло-синіх" в останніх матчах на зборах у Туреччині в рамках підготовки до другої половини сезону.

"Це добре, що збір закінчився на позитивній ноті – перемогами. Завтра вранці ми будемо з хорошим настроєм їхати додому. Сьогодні було дві гри, і в обох ми перемогли, усі тренери привітали нас із закінченням зборів. Тепер готуватимемося до старту другої частини чемпіонату. Загалом, вважаю, збір провели добре. Хлопці набрали оптимальні кондиції й тепер готові на 100% до матчів УПЛ та Кубку України.

Звісно, коли нападник забиває, настрій завжди буде хорошим. Дійсно, дуже хотів забити, бо це був останній матч на зборах перед іграми чемпіонату України, тож вважаю, це добре, що це вдалося, і тепер з гарним настроєм повертаюся до України.

Ми знаємо, яка погода в Україні. Так само було і минулого року, коли ми приїхали із Туреччини до України, де теж було холодно, тож я вважаю, пройде пару днів – і все буде гаразд. Якраз встигнемо відновитися, підготуватися до гри та звикнути до погодних умов.

Буде один вихідний день, щоб відпочити, повністю розслабитися, провести його з близькими людьми та вже безпосередньо готуватися до першого матчу після зимової паузи", — наводить слова Пономаренка прес-служба клубу.

Після 16 турів Динамо набрало 26 очок і посідає четверте місце в УПЛ, відстаючи від ЛНЗ та Шахтаря на дев'ять балів.

Свій найближчий матч кияни проведуть проти львівського Руху — гра запланована на 20 лютого.