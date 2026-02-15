Франція

19-річний нападник Ліона отримав нагороду за підсумками січня.

Ендрік феєрично розпочав новий етап своєї кар'єри у складі Олімпіка з Ліона. Вже у свій перший місяць у французькій першості бразилець продемонстрував клас, ставши головною ударною силою «ткачів» та заслужено отримавши звання найкращого гравця січня.

У січні Ендрік провів у Лізі 1 три матчі, в яких записав до свого активу 4 голи та 1 гольову передачу. Матч проти Метца став справжнім бенефісом нападника. Ендрік оформив хет-трик, продемонструвавши весь свій арсенал — швидкість, дриблінг та вбивчу реалізацію, що дозволило Ліону здобути розгромну перемогу(5:2).

В інших двох матчах проти Бреста та Лілля форвард також не пішов без результативних дій (гол/асист), допомігши команді набрати важливі очки у боротьбі за єврокубки. Вболівальники та експерти були вражені тим, як швидко Ендрік став лідером атак Ліона. Його вибуховість та націленість на ворота дозволили йому обійти інших претендентів у голосуванні за престижну нагороду.

Нагадаємо, Ендрік приєднався до Ліона на правах оренди без права викупу з Реала. Перехід був зумовлений необхідністю отримувати стабільну ігрову практику, яку йому було важко здобути в Мадриді через шалену конкуренцію в лінії атаки.