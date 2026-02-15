Україна

Клуб із Вишгорода підтримав юнаків суперника після безпрецедентного рахунку в товариському турнірі.

На Меморіалі Макарова відбувся матч, який завершився з неймовірним для футболу рахунком — 21:0. У поєдинку зустрілися представник Другої ліги Діназ із Вишгорода та юнацька команда Кудрівка U-19 з Чернігівщини.

Команда з Київщини з перших хвилин захопила ініціативу та не залишила шансів надзвичайно молодому складу суперників. Найрезультативнішим гравцем матчу став Олександр Смітюх, який відзначився шість разів.

Після фінального свистка Діназ оприлюднив заяву, у якій підтримав футболістів Кудрівки та наголосив, що рахунок не є приводом для тріумфу.

"Варто зазначити, що суперник грав ну дуже молодим складом. І цей рахунок аж ніяк не показник і не привід для нашої бурхливої радості. Ми висловлюємо слова підтримки хлопцям, у вас все ще попереду! Дякуємо за гру і не звертайте увагу на рахунок!" — зазначили у клубі.