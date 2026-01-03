Англія

Ротація, конфлікти з медичним штабом і контакти з Манчестер Сіті прискорили рішення клубу.

Відхід Енцо Марески з посади головного тренера Челсі став наслідком сукупності внутрішніх проблем, а не одного окремого епізоду. Про це повідомляє The Athletic, розкриваючи закулісні подробиці розриву співпраці між італійським фахівцем та лондонським клубом.

За інформацією джерела, після нічиєї з Борнмутом Мареска залишив роздягальню без прощання з гравцями та не прийшов на післяматчеву пресконференцію. Уже 31 грудня між агентом тренера Жорже Мендешем і керівництвом Челсі відбулися переговори щодо його відходу. Формально сторони "припинили співпрацю" 1 січня, хоча в клубі визнають: рішення було одностайним і позиція Марески стала неприйнятною.

Однією з ключових причин напруги стали розбіжності щодо ротації складу та рекомендацій медичного штабу. У Челсі були незадоволені тим, що Мареска неодноразово ігнорував обмеження щодо ігрового часу футболістів після травм, зокрема Ріса Джеймса, якого тренер випускав на повні 90 хвилин у кількох матчах поспіль. Це суперечило політиці клубу, який наполягає на незалежності медичного департаменту.

Також джерела The Athletic зазначають, що керівництво було стурбоване недостатньою довірою Марески до молодих гравців та його публічними заявами, зокрема щодо необхідності підписання центрального захисника.

Додатковим чинником стали контакти тренера з представниками Манчестер Сіті на тлі можливого відходу Пепа Гвардіоли в майбутньому, про які Мареска був змушений поінформувати Челсі.

Незважаючи на те, що під керівництвом італійця команда фінішувала четвертою в АПЛ минулого сезону та виграла Лігу конференцій і Клубний чемпіонат світу, останні результати — лише одна перемога в семи матчах чемпіонату — і внутрішні суперечності змусили клуб діяти негайно.