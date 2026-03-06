Football.ua представляє прев'ю матчу 1/8 фіналу Кубка Англії, який пройде 6 березня та розпочнеться о 22:00.
Вулвергемптон — Ліверпуль, Getty Images
06 березня 2026, 07:30
Усього кілька днів тому ці команди вже зійшлися на Молінью у рамках Прем’єр-ліги, і тоді Вулвергемптон шокував футбольну спільноту, здолавши Ліверпуль з рахунком 2:1 завдяки драматичному голу на 94-й хвилині. Тепер суперники знову зустрічаються — цього разу в 1/8 фіналу Кубка Англії, де права на помилку вже не буде.
ВУЛВЕРГЕМПТОН — ЛІВЕРПУЛЬ
П’ЯТНИЦЯ, 6 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ МОЛІНЬЮ, ВУЛВЕРГЕМПТОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФАРАЙ ГАЛЛАМ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Сезон-2025/26 для Вулвергемптона складається катастрофічно в чемпіонаті: команда тривалий час перебуває на дні турнірної таблиці, а зміна тренера не принесла миттєвого ефекту. Лише у другій частині кампанії "вовки" почали подавати ознаки життя, здобувши кілька гучних перемог, зокрема над Астон Віллою та тим же Ліверпулем, а також відібравши очки в Арсеналу та Манчестер Юнайтед. Справжня гроза топів АПЛ!
Втім, у кубкових турнірах команда Роба Едвардса виглядає значно впевненіше. У Кубку Англії Вулвергемптон уже пройшов Шрусбері Таун (6:1) та Грімсбі Таун (1:0), демонструючи баланс між організованою обороною та швидкими контратаками. Щоправда, герой останньої перемоги над мерсисайдцями Андре цього разу не допоможе команді через дискваліфікацію, що може суттєво вплинути на центр поля.
Для Ліверпуля сезон також не є безхмарним. Після чемпіонського року команда Арне Слота несподівано просіла в АПЛ і веде боротьбу за місце в зоні Ліги чемпіонів. Нестабільність результатів і кадрові втрати змушують "червоних" шукати альтернативні шляхи порятунку сезону — і Кубок Англії виглядає чудовою можливістю здобути трофей.
У цьому турнірі Ліверпуль поки що переконливий: 4:1 проти Барнслі та 3:0 над Брайтоном засвідчили серйозність намірів мерсисайдців. Попри поразку на Молінью кілька днів тому, історія очних зустрічей залишається на боці гостей — до останнього матчу вони виграли шість поспіль поєдинків проти "вовків". Очікується, що Слот проведе певну ротацію, але якість складу Ліверпуля залишається вищою.
Матч обіцяє бути емоційним і напруженим. Вулвергемптон спробує вдруге поспіль здивувати фаворита, спираючись на підтримку трибун і контратакуючий стиль. Ліверпуль же вийде на поле з єдиною метою — реванш і продовження кубкового походу. На папері перевага на боці гостей, однак події цього тижня довели: Молінью може стати пасткою навіть для гранда.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1.48, тоді як потенційний успіх Вулвергемптона оцінюється показником 5.75. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ВУЛВЕРГЕМПТОН : Джонстон — Доерті, Буено, Крейчі — Чачуа, Мане, Ейнджел, Жуан Гомеc, Вольфе — Бельгард, Армстронг
ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Джонс, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Нгумоа — Екітіке
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:2