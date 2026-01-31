Іспанія

Бельгієць згадав часи ігрової карʼєри.

Колишній вінгер лондонського Челсі та мадридського Реала Еден Азар заявив, що «Реал — найкращий клуб світу». Цитує бельгійця Marca.

Реал — найкращий клуб світу. Період у Челсі був приголомшливим, але Реал — клуб номер один.

Перехід в Барселону? Нізащо. Я завжди мріяв грати за Реал ще з дитинства. Коли я тільки-но почав займатися футболом, то весь час говорив батькові: «Знаєш, тату, я хочу грати за Реал».

Звичайно, «Барса», їхній стиль гри, Мессі, але... Вперед, Мадрид!», – сказав Азар.

Еден Азар провів у складі Реал Мадрид 76 матчів, забив сім голів та віддав 12 результативних передач.