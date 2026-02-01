Німеччина

"Музиканти" в пошуках нового наставника.

Бременський Вердер звільнив Горста Штеффена з посади головного тренера команди. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

«Музиканти» під керівництвом Штеффена не змогли перемогти в останніх десяти матчах німецької Бундесліги.

«Це було важке рішення, але ми більше не впевнені, що Горст був тією людиною, яка могла б переламати перебіг подій після такої довгої серії без перемог. Це усвідомлення стало гірким розчаруванням, оскільки ми дійсно цінуємо Горста, однак до такого результату ми дійшли після аналізу нашої спортивної ситуації та недавніх дискусій. Тому ми вирішили звільнити Горста від його обов'язків», – сказав спортивний директор клубу Клеменс Фрітц.

Вердер тимчасово очолять помічники тренера Рафаель Дуарте та Крістіан Гросс.

Штеффен перейшов до Вердера з Ельферсберга минулого літа. За 20 матчів у Бундеслізі під його керівництвом команда здобула 4 перемоги, 7 разів зіграла внічию та зазнала 9 поразок.