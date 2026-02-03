Інше

Менеджер Селтіка провів переговори з 32-річним екс-хавбеком Ліверпуля та Арсенала.

Головний тренер Селтік Мартін О'Ніл заявив, що клуб дуже зацікавлений у підписанні контракту з відомим англійським півзахисником Алексом Окслейд-Чемберленом.

Наразі 32-річний футболіст перебуває у статусі вільного агента після того, як влітку 2025 року за взаємною згодою розірвав угоду з турецьким Бешикташем. О'Ніл особисто спілкувався з гравцем, який зараз підтримує форму, тренуючись з лондонським Арсеналом.

За словами наставника кельтів, Окслейд-Чемберлен добре обізнаний про справи клубу, зокрема завдяки дружбі з колишнім воротарем Селтіка Джо Хартом.

"Я розмовляв з ним, але впевнений, що у нього є багато варіантів, можливо, ближче до Лондона. Мені було б дуже цікаво це зробити. Я здивований, що люди досі не взяли його на роботу", — зізнався О'Ніл.

Тренер додав, що Алекс виглядав зацікавленим під час розмови: "Я думаю, він був дуже схвильований тим, про що ми говорили. Джо Харт також спілкувався з ним, хоча й не від нашого імені. Це те, що нас цікавить, але якщо це не матеріалізується — значить не судилося".

Нагадаємо, Окслейд-Чемберлен переїхав до Стамбула влітку 2023 року після відходу з Ліверпуля. У Туреччині він провів 50 матчів, забив 5 голів та виграв Кубок Туреччини-2024.