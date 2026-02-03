Інше

Новий виклик перед ЧС-2026

Клуб МЛС Міннесота Юнайтед розпочав переговори з 34-річним колумбійським плеймейкером Хамесом Родрігесом. За інформацією The Athletic, американська команда прагне здійснити трансферну бомбу, підписавши гравця, який зараз перебуває у статусі вільного агента.

Хамес залишається без клубу з грудня 2025 року, після того як розірвав стосунки з мексиканським Леоном. Останній офіційний матч півзахисник провів ще в листопаді минулого року за збірну Колумбії. Якщо угода відбудеться, Хамес стане найвідомішим гравцем, який коли-небудь одягав футболку Міннесоти.

Для самого футболіста це шанс повернути форму перед Чемпіонатом світу 2026 року, який пройде в США, Мексиці та Канаді. Попри відсутність клубної практики, він залишається ключовою фігурою національної збірної.

Кар'єра найкращого бомбардира ЧС-2014 після відходу з Реала у 2020 році нагадує американські гірки. Він встиг пограти за англійський Евертон, катарський Аль-Райян, грецький Олімпіакос, бразильський Сан-Паулу, іспанський Райо Вальєкано та мексиканський Леон.

Статистика в Мексиці була змішаною: 5 голів та 8 асистів у 34 матчах. Хоча в першому сезоні команда вийшла до плей-оф, другий турнір Леон провалив, опинившись на дні таблиці. Проте клас гравця не викликає сумнівів — на Копа Америка-2024, що проходив у США, Хамеса визнали найкращим гравцем турніру, де він допоміг Колумбії дійти до фіналу проти Аргентини.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Хамес близький до переходу в Коламбус Крю.