Інше

Португальський вінгер пов’язав своє майбутнє з грецьким клубом ще на три сезони.

Португальський вінгер Желсон Мартінш офіційно продовжив контракт з Олімпіакосом. Про це повідомляє пресслужба грецького клубу.

Нова угода 30-річного футболіста розрахована до літа 2028 року.

Мартінш приєднався до Олімпіакоса у 2024 році після виступів за Монако та швидко став важливою частиною команди. За час виступів у Греції вінгер уже встиг виграти чемпіонат країни, Кубок та Суперкубок Греції — по одному разу кожен.

У поточному сезоні уродженець Кабо-Верде провів 23 матчі в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість Желсона Мартінша становить 2,5 мільйона євро.