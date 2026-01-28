Іспанія

Пріоритетною ціллю президента каталонців залишається форвард Атлетіко, проте фінансове питання змушує клуб шукати альтернативи.

Президент Барселони Жоан Лапорта сподівається здійснити гучний трансфер у літнє вікно.

За повідомленням Mundo Deportivo, головною метою очільника "синьо-гранатових" залишається нападник мадридського Атлетіко Хуліан Альварес. Перехід аргентинця може коштувати понад 100 млн євро, і наразі невідомо, чи зможе клуб дозволити собі такі витрати.

Водночас спортивний директор Деку вивчає більш доступні опції. Зокрема, у списку фігурує Душан Влахович із Ювентуса, який невдовзі може отримати статус вільного агента. Останнім часом каталонці активізували пошуки форварда, оскільки контракт Роберта Левандовські закінчується за пів року, і поляк, найімовірніше, залишить команду.

Раніше повідомлялося, що 18-річний талант Генка їде до Барселони.