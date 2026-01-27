Колишній наставник Рейнджерс і Саутгемптона може очолити клуб Чемпіоншипу.
Расселл Мартін, getty images
27 січня 2026, 17:15
Колишній головний тренер Рейнджерс та Саутгемптона Расселл Мартін може несподівано повернутися до англійського футболу. 40-річний фахівець є головним кандидатом на вакантну посаду наставника Лестер Сіті.
Як повідомляють британські ЗМІ, керівництво "лисиць" розглядає Мартіна як пріоритетний варіант після звільнення Марті Сіфуентеса. Клуб перебуває у пошуках тренера, здатного швидко стабілізувати команду та повернути її в боротьбу за плейоф Чемпіоншипу, і досвід Мартіна вважається ідеальним для цього завдання.
Расселл Мартін перебуває без роботи з жовтня, коли залишив Рейнджерс, однак, за наявною інформацією, він зацікавлений у роботі з Лестером і готовий оперативно розпочати переговори. В Англії високо цінують його роботу в Саутгемптоні, де він раніше зумів вивести команду до Прем’єр-ліги через плейоф.
Наразі Лестер займає 14-те місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу, відставання від зони плейоф складає лише шість очок.