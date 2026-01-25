Англія

Команда завершила співпрацю з іспанським наставником після 29 матчів у Чемпіоншипі та лише 10 перемог.

Англійський Лестер Сіті оголосив про розставання з головним тренером Марті Сіфуентесом. Про це повідомила пресслужба клубу, деталі додає Sky Sports.

Голова правління клубу Айяватт Сріваддханапрабха подякував тренеру за відданість і наполегливу роботу, але зазначив, що зміни необхідні для покращення результатів команди:

"Це було важке рішення, яке я прийняв нелегко. Я хотів би подякувати Марті за повну віддачу під час роботи в Лестер Сіті. Він невтомно працював, щоб допомогти нам досягти цілей. Проте на цей момент це правильний крок для поліпшення результатів і гри команди. Марті залишає клуб з нашою вдячністю та найкращими побажаннями на майбутнє".

Сіфуентес очолив "лисів" у липні 2025 року, замінивши Руда ван Ністелроя, і підписав трирічний контракт. Проте за 29 матчів у Чемпіоншипі команда здобула лише 10 перемог і наразі відстає на шість очок від зони плейоф.

При переході з Квінз Парк Рейнджерс тренер погодився на фінансові втрати: компенсацію за перехід у розмірі 500 тисяч фунтів він частково покрив сам, відмовившись від частини зарплати та підйомних.

Нагадаємо, що колишній тренер Лестера Руд ван Ністелрой нещодавно увійшов до тренерського штабу збірної Нідерландів.