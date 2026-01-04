Англія

40-річний хавбек Брайтона наблизився до абсолютного рекорду за кількістю матчів у Прем’єр-лізі.

Півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер встановив унікальне досягнення в історії англійської Прем’єр-ліги, провівши матч у чемпіонаті вже у 25-му календарному році поспіль. Про це повідомляє Football on TNT Sports.

Ювілейною для 40-річного англійця стала поява на полі на 80-й хвилині поєдинку проти Бернлі, який завершився перемогою Брайтона з рахунком 2:0. Таким чином Мілнер продовжив унікальну серію, що бере початок ще з сезону-2002/03, коли він дебютував в АПЛ у складі Лідса.

Наразі в активі досвідченого хавбека 649 матчів у Прем’єр-лізі. До повторення абсолютного рекорду турніру, який належить Гарету Беррі, Мілнеру залишилося провести лише чотири поєдинки.

У поточному сезоні півзахисник зіграв 13 матчів, у яких відзначився одним голом та однією результативною передачею. Колишній гравець Ліверпуля приєднався до Брайтона влітку 2023 року на правах вільного агента, а його чинний контракт із клубом спливає вже цього літа.