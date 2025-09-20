Англія

На рахунку нинішнього й колишнього гравців Ліверпуля по 89 гольових передач.

Правий вінгер Ліверпуля Мохамед Салах відзначився асистом у домашньому матчі проти Евертона в п'ятому турі АПЛ-2025/26.

На 10-й хвилині 247-го в історії дербі Мерсисайду 33-річний єгиптянин віддав гольову передачу на Раяна Гравенберха, який відкрив рахунок у поєдинку. Для Салаха цей асист у чемпіонаті Англії був 89-м.

За даними офіційного сайту АПЛ, таким чином Мохамед (306 матчів) наздогнав Джеймса Мілнера (641) в списку найкращих асистентів в історії турніру.

Топ-4 виглядає наступним чином:

За протистоянням Ліверпуль — Евертон слідкуйте в текстовій онлайн-трансляції на нашому сайті. На перерву мерсисайдці пішли за рахунку 2:0 на користь підопічних Арне Слота.