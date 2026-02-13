Відбулися перші матчі у рамках 1/16 фіналу найстарішого футбольного турніру.
Гравці Челсі, Getty Images
13 лютого 2026, 23:50
У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії Галл Сіті, який є одним із головних претендентів на вихід до АПЛ, зустрівся з лондонським Челсі.
Представник Чемпіоншипу не зміг майже нічого протиставити іменитому супернику, пропустивши чотири "сухі" м'ячі. Головним героєм матчу став Педру Нету, який оформив хет-трик.
Галл Сіті — Челсі* 0:4
Голи: Нету, 40, 51, 71, Естеван, 59
У паралельному матчі амбітний Рексем мінімально переміг минулорічного учасника Прем'єр-ліги. Єдиний гол Віндасса вибив Іпсвіч із розіграшу Кубка Англії.
*Рексем — Іпсвіч 1:0
Гол: Віндасс, 34
Дивитися розклад та усі результати Кубка Англії-2025/26 можна на Football.ua за цим посиланням.