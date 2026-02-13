Англія

Відбулися перші матчі у рамках 1/16 фіналу найстарішого футбольного турніру.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії Галл Сіті, який є одним із головних претендентів на вихід до АПЛ, зустрівся з лондонським Челсі.

Представник Чемпіоншипу не зміг майже нічого протиставити іменитому супернику, пропустивши чотири "сухі" м'ячі. Головним героєм матчу став Педру Нету, який оформив хет-трик.

Галл Сіті — Челсі* 0:4

Голи: Нету, 40, 51, 71, Естеван, 59

У паралельному матчі амбітний Рексем мінімально переміг минулорічного учасника Прем'єр-ліги. Єдиний гол Віндасса вибив Іпсвіч із розіграшу Кубка Англії.

*Рексем — Іпсвіч 1:0

Гол: Віндасс, 34

