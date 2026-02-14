Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Інтер — Ювентус, Getty Images
14 лютого 2026, 00:09
У рамках 25-го туру італійської Серії А-2025/26 міланський Інтер прийматиме туринський Ювентус.
Поєдинок відбудеться в суботу, 14 лютого, на Стадіо Джузеппе Меацца в Мілані, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.99, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 4.17. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.47.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Інтера в 1 гол", представлений показником 3.55.
Коефіцієнтом 2.39 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Тотал жовтих карток: більше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.94.
Слідкуйте за матчем Інтер — Ювентус на Football.ua.