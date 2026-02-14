Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 25-го туру італійської Серії А-2025/26 міланський Інтер прийматиме туринський Ювентус.

Поєдинок відбудеться в суботу, 14 лютого, на Стадіо Джузеппе Меацца в Мілані, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.99, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 4.17. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.47.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Інтера в 1 гол", представлений показником 3.55.

Коефіцієнтом 2.39 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Тотал жовтих карток: більше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.94.

Слідкуйте за матчем Інтер — Ювентус на Football.ua.