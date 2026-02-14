Італія

Лофтус-Чік відкрив рахунок, Лойола зрівняв, а хорватський ветеран приніс "россонері" три очки.

У матчі 25-го туру італійської Серії А Мілан на виїзді здолав Пізу з рахунком 2:1. Переможний м’яч на 85-й хвилині забив Лука Модрич, який став героєм зустрічі.

"Россонері" відкрили рахунок на 39-й хвилині. Після подачі з правого флангу Рубен Лофтус-Чік виграв верхову боротьбу та точно пробив головою повз Ніколаса. Після перерви гості могли подвоїти перевагу, однак Ніклас Фюллькруг не реалізував пенальті, влучивши у стійку.

Піза скористалася шансом і зрівняла рахунок на 71-й хвилині. Після атаки лівим флангом м’яч опинився у Феліпе Лойоли, який точним ударом у дальній кут не залишив шансів Майку Меньяну.

Втім, вирішальне слово залишилося за Міланом. На 85-й хвилині Лука Модрич розіграв стінку з партнером, увірвався до штрафного майданчика та елегантно перекинув м’яч повз воротаря, встановивши остаточний рахунок 2:1.

У компенсований час Адрієн Рабьо отримав друге попередження і був вилучений, тож міланці догравали матч у меншості. Попри це, команда зберегла мінімальну перевагу та здобула важливі три очки.

Піза — Мілан 1:2

Голи: Лойола, 71 - Лофтус-Чік, 39, Модрич, 85

Піза: Ніколас — Канестреллі, Караччоло, Божинов — Туре (Піччініні, 86), Лойола (Дуросінмі, 90), Ебішер (Акінсанміро, 56), Трамоні (Ілінг-Джуніор, 57), Ангорі — Морео (Леріс, 86), Стоїлькович

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Атекаме (Пулішич, 77), Фофана (Річчі, 72), Модрич, Рабьо, Бартезагі — Лофтус-Чік, Нкунку (Фюллькруг, 50)

Попередження: Туре — Бартезагі, Рабьо

Вилучення: Рабьо, 90+1