Німеччина

Гірассі оформив дубль, а Рюерсон віддав чотири результативні передачі у 22-му турі Бундесліги.

У матчі 22-го туру німецької Бундесліги Боруссія Дортмунд впевнено переграла Майнц з рахунком 4:0. Команда Ніко Ковача скористалася осічками конкурентів і скоротила відставання від лідера чемпіонату до трьох очок.

Господарі швидко взяли гру під контроль. Уже на 10-й хвилині Серу Гірассі відкрив рахунок, замкнувши подачу Юліана Рюерсона. Невдовзі Максиміліан Баєр подвоїв перевагу після ще одного навісу норвежця. Перед перервою Гірассі вдруге вразив ворота Робіна Батца, оформивши дубль після подачі з кутового — і знову асистом відзначився Рюерсон.

Після перерви Боруссія Дортмунд продовжувала домінувати. Майнц намагався відповісти, однак Грегор Кобель надійно діяв у воротах. Крапку в матчі було поставлено на 84-й хвилині: після чергового стандарту м’яч рикошетом від Домініка Кора опинився у сітці — автогол захисника встановив остаточний рахунок 4:0.

Таким чином, Боруссія Дортмунд здобула переконливу перемогу перед важливими поєдинками проти РБ Лейпциг і Баварії, а Майнц перервав свою позитивну серію.

Боруссія Дортмунд — Майнц 4:0

Голи: Гірассі, 10, 42, Баєр, 15, Кор (аг), 84

Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле (Реджані, 46), Антон, Бенсебаїні — Рюерсон, Беллінгем, Свенссон — Брандт (Чуквуемека, 61), Нмеча (Забітцер, 74) — Гірассі (Адеємі, 74), Баєр (Сілва, 61)

Майнц: Батц — Пош, Белль (Потульські, 27), Кор — да Кошта, Сано, Відмер (Мвене, 61) — Сон (Небель, 61), Амірі — Катомпа Мвумпа, Тіц (Вайпер, 73)

Попередження: Зюле, Чуквуемека, Сілва — Відмер, Пош