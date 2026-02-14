Німеччина

Чемпіон світу залишиться головним тренером клубу Другої Бундесліги щонайменше до 2028 року.

Нюрнберг офіційно продовжив контракт із головним тренером Мірославом Клозе. Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони досягли домовленості про пролонгацію угоди, яка завершувалася найближчим часом. За неофіційною інформацією, новий контракт розрахований щонайменше до 2028 року.

Мірослав Клозе очолив Нюрнберг у червні 2024 року після роботи в австрійському Альтаху.

До цього чемпіон світу розпочинав тренерську кар’єру у 2016 році як асистент у збірній Німеччини, згодом тренував команду U-17 Баварії, а також входив до штабу Гансі Фліка в мюнхенському клубі.