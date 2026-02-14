Інше

Азербайджанська Зіра на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Анатолієм Нурієвим.

Угода з 29-річним азербайджанцем, який народився в Україні, розрахована до кінця цього сезону.

Попереднім клубом Анатолія був Сабах, за який він виступав із 2022 року після переходу з Колосу. На його рахунку 118 матчів, 12 голів та 21 гольова передача.

Після 19 турів Зіра набрала 32 очки та посідає четверте місце у чемпіонаті Азербайджану, відстаючи від зони єврокубків на один бал.

Раніше Зіра підписала контракт із гравцем Вереса, який самовільно залишив розташування клубу УПЛ.