СУБОТА, 14 СІЧНЯ, 19:45 ▪️ ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Астон Вілла підходить до гри після непростого відрізка в Прем’єр-лізі. Втративши очки у матчах проти Брентфорда та Борнмута, команда Унаї Емері зуміла реабілітуватися перемогою над Брайтоном (1:0), вирвавши її наприкінці зустрічі. Попри певну нестабільність, бірмінгемці зберігають амбіції на високі позиції в чемпіонаті та паралельно мріють про кубковий прорив.

У Кубку Англії Вілла традиційно небезпечна. Вона вже вибила Тоттенгем на попередній стадії, а історія очних дуелей із Ньюкаслом у цьому турнірі говорить на її користь: чотири перемоги у шести протистояннях. Цікаво, що в п’яти з шести сезонів, коли ці команди перетиналися в Кубку, принаймні одна з них доходила до фіналу. Окремої уваги заслуговує Морган Роджерс, який уже відзначився результативними діями в турнірі та стабільно впливає на гру в атаці.

Ньюкасл Юнайтед приїжджає до Бірмінгема після емоційної перемоги над Тоттенгемом у чемпіонаті (2:1). Цей успіх став причиною звільнення Томаса Франка та ковтком повітря для команди Едді Гау, яка до того переживала серію невдалих результатів і втрат очок. Втім, загальна картина сезону залишається нерівною, а виїзна форма викликає питання.

Статистика виступів "сорок" на полях суперників з АПЛ у Кубку Англії насторожує: десять поразок у тринадцяти останніх таких матчах і проблеми з результативністю. Водночас у попередньому раунді Ньюкасл проявив характер, здолавши Борнмут лише в серії пенальті після результативної нічиєї. Команда здатна нав’язати боротьбу, але стабільність і дисципліна стануть ключовими чинниками на Вілла Парк.