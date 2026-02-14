Football.ua представляє прев'ю матчу 1/16 фіналу Кубка Англії, який пройде 14 січня та розпочнеться о 19:45.
Астон Вілла — Ньюкасл Юнайтед, Getty Images
14 лютого 2026, 07:40
У 1/16 фіналу Кубка Англії на Вілла Парк зійдуться дві команди АПЛ — Астон Вілла та Ньюкасл Юнайтед. Протистояння з історичним підтекстом і свіжими рахунками: лише три тижні тому бірмінгемці обіграли суперника в чемпіонаті, а тепер на кону — путівка до наступного раунду найстарішого турніру світу.
АСТОН ВІЛЛА — НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД
СУБОТА, 14 СІЧНЯ, 19:45 ▪️ ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Астон Вілла підходить до гри після непростого відрізка в Прем’єр-лізі. Втративши очки у матчах проти Брентфорда та Борнмута, команда Унаї Емері зуміла реабілітуватися перемогою над Брайтоном (1:0), вирвавши її наприкінці зустрічі. Попри певну нестабільність, бірмінгемці зберігають амбіції на високі позиції в чемпіонаті та паралельно мріють про кубковий прорив.
У Кубку Англії Вілла традиційно небезпечна. Вона вже вибила Тоттенгем на попередній стадії, а історія очних дуелей із Ньюкаслом у цьому турнірі говорить на її користь: чотири перемоги у шести протистояннях. Цікаво, що в п’яти з шести сезонів, коли ці команди перетиналися в Кубку, принаймні одна з них доходила до фіналу. Окремої уваги заслуговує Морган Роджерс, який уже відзначився результативними діями в турнірі та стабільно впливає на гру в атаці.
Ньюкасл Юнайтед приїжджає до Бірмінгема після емоційної перемоги над Тоттенгемом у чемпіонаті (2:1). Цей успіх став причиною звільнення Томаса Франка та ковтком повітря для команди Едді Гау, яка до того переживала серію невдалих результатів і втрат очок. Втім, загальна картина сезону залишається нерівною, а виїзна форма викликає питання.
Статистика виступів "сорок" на полях суперників з АПЛ у Кубку Англії насторожує: десять поразок у тринадцяти останніх таких матчах і проблеми з результативністю. Водночас у попередньому раунді Ньюкасл проявив характер, здолавши Борнмут лише в серії пенальті після результативної нічиєї. Команда здатна нав’язати боротьбу, але стабільність і дисципліна стануть ключовими чинниками на Вілла Парк.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Унаї Емері. Так, на перемогу Астон Вілли в основний час пропонується коефіцієнт 2.25, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 3.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.50.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АСТОН ВІЛЛА : Бізот — Богард, Лінделеф, Пау Торрес, Дінь — Онана, Дуглас Луїс — Бейлі, Роджерс, Буендія — Абрагам
НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД : Поуп — Тріпп’єр, Тіав, Ботман, Голл — Віллок, Тоналі, Ремзі — Барнс, Вольтемаде, Гордон
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2, Ньюкасл пройде далі