Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 14 лютого 2026 року.

Київське Динамо у контрольному матчі на зборах у Туреччині обіграло молдавський Зімбру (5:3).

У складі команди Ігоря Костюка голами відзначилися Ярмоленко, Михайленко, Герреро, який реалізував пенальті, а також Бульяський, який оформив дубль.

У суперника "біло-синіх" своє ім'я в протокол вписали Козловський, Доссо та Василевич.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Іберія 1999:

Динамо Київ — Зімбру 5:3

Голи: Буяльський, 8, 60, Ярмоленко, 18, Михайленко, 47, Герреро, 84 (пен) — Козловський, 1, Доссо, 25, Василевич, 51.

Динамо: Суркіс (Моргун, 45), Тимчик (Тіаре, 45), Попов, Захарченко, Караваєв, Михайленко, Ярмоленко (Діалло, 64), Буяльський, Яцик (Осипенко, 86), Огундана, Герреро (Бленуце, 86).

Зімбру (стартовий склад): Одинцов, Золотов, Штефан, Доссо, Аморозо, Тіаго, Шарковський, Василевич, Луан, Козловський, Бойко.

Попереджені: Захарченко — Бойко, Тіаго, Джонатас.