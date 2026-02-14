Інше

Іспанцю подобається тренувати португальця.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес висловився про роботу з зірковим нападником Кріштіану Роналду. Його слова наводить A Bola.

«Дуже легко – завдяки його високим стандартам, очікуванням щодо того, як має виконуватися робота, його відданість грі.

Він справді є прикладом того, що потрібно робити, щоб представляти Португалію та національну команду. Він бомбардир, важливий гравець для нас, і саме те, яким він став зараз, важливе для мене.

Футболіст, який забив 25 голів у 30 останніх матчах за збірну... Справа не в тому, що він грає через те, що робив у минулому, а в тому, що він робить зараз», – сказав Мартінес.