Іспанцю подобається тренувати португальця.
Роберто Мартінес, Getty images
14 лютого 2026, 15:34
Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес висловився про роботу з зірковим нападником Кріштіану Роналду. Його слова наводить A Bola.
«Дуже легко – завдяки його високим стандартам, очікуванням щодо того, як має виконуватися робота, його відданість грі.
Він справді є прикладом того, що потрібно робити, щоб представляти Португалію та національну команду. Він бомбардир, важливий гравець для нас, і саме те, яким він став зараз, важливе для мене.
Футболіст, який забив 25 голів у 30 останніх матчах за збірну... Справа не в тому, що він грає через те, що робив у минулому, а в тому, що він робить зараз», – сказав Мартінес.