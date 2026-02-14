У 1/16 фіналу Кубка Англії на нас чекає суто прем’єрлігове протистояння: восьмиразовий володар трофея Ліверпуль прийматиме Брайтон на Енфілді. Для обох команд це шанс або реабілітуватися за невдачі в чемпіонаті, або ж знову боляче спіткнутися на традиційно непростій стадії турніру.

ЛІВЕРПУЛЬ — БРАЙТОН

СУБОТА, 14 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ліверпуль Арне Слота підходить до гри після непростого відрізка. Болісна поразка від Манчестер Сіті (1:2) змінилася мінімальною, але важливою перемогою над Сандерлендом (1:0), де героєм став Вірджил ван Дейк. У 2026 році червоні виглядають нестабільно, однак у кубкових турнірах регулярно демонструють інший рівень концентрації — чого варті лише 6:0 проти Карабаха та впевнене проходження Барнслі у попередньому раунді Кубка.

Втім, саме четвертий раунд часто стає для мерсисайдців каменем спотикання. У шести з останніх дев’яти випадків Ліверпуль вилітав на цій стадії, а минулого сезону сенсаційно поступився Плімуту. Попри це, домашня статистика проти Брайтона надихає: 11 матчів без поразок на Енфілді проти цього суперника та чотири перемоги в п’яти останніх очних зустрічах у всіх турнірах. До того ж Мохамед Салах традиційно небезпечний у матчах із "мартинами" — 10 голів і 8 асистів у 19 іграх.

Брайтон переживає непрості часи. Команда Фабіана Гюрцелера не перемагає в Прем’єр-лізі вже шість турів поспіль, а загалом має лише одну перемогу в 13 матчах чемпіонату. Поразки від Крістал Пелес і Астон Вілли ще більше ускладнили турнірне становище — "мартини" опустилися до середини таблиці й ризикують втратити контакт із зоною єврокубків.

Проте Кубок Англії для Брайтона — зовсім інша історія. Команда виграла сім із останніх восьми виїзних матчів у турнірі та з початку сезону-2022/23 має найкращий показник перемог у гостях серед усіх учасників. У третьому раунді "мартини" вибили Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, а в 2023 році вже перемагали Ліверпуль у цій стадії Кубка з рахунком 2:1. Тож навіть попри кризу в чемпіонаті, недооцінювати гостей — дуже небезпечно.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1.55, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 5.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.50. 

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЛІВЕРПУЛЬ : Мамардашвілі — Собослаї, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Джонс — Салах, Вірц, Гакпо — К’єза

БРАЙТОН : Стіл — Велтман, Данк, Боскальї, Де Кейпер — Мілнер, Балеба — Мінте, Рюттер, Мітома — Велбек

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ 

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

footballпрогноз 2:1