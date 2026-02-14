Німеччина

Німець old school.

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр висловився про роботу колег по воротарському ремеслу. Його слова наводить Bild.

«Воротар не обов'язково має бути видовищним, він просто має бути ефективним. Багато сейвів занадто театральні – їх роблять заради хороших фотографій.

Краще спіймати м'яч та зберегти володіння м'ячем, ніж відпустити м'яч на кутовий. Тоді ви можете пропустити гол, і сейв виявиться марним. Найважливіше – це ефективність», – сказав Ноєр.

Цього сезону Мануель Ноєр провів за Баварію 27 матчів, пропустив 27 мʼячів та вісім разів відіграв «на нуль».