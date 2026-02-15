Італія

Представник Ювентуса прокоментував поразку від Інтера.

Туринський Ювентус напередодні зазнав поразки в гостьовому матчі двадцять п’ятого туру італійської Серії A на полі міланського Інтера.

Інтер — Ювентус 3:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри керівник відділу міжнародних відносин та скаутингу "зебр" Джорджіо К’єлліні прокоментував виступ власної команди.

"Зараз ми не можемо говорити про футбол, бо після того, що сталось сьогодні, важко говорити про футбол. Я ціную зусилля, які доклали наші футболісти, але сьогодні сталось щось неприйнятне.

Це ще один епізод від початку сезону, який трапляється з нами, але це трапляється з іншими командами, і таким темпом завтра роботу VAR, імовірно, буде змінено, бо ми не можемо так продовжувати. Це просто неприйнятно, подібна помилка неприйнятна в такому матчі.

Неприйнятно також те, що ми намагались проактивно говорити про подібні речі від початку сезону, що рівень роботи наших рефері неадекватний для матчу такого рівня. При цьому це видовище, яке ми транслюємо по всьому світу. Це видовище, яке ми, на жаль, влаштовували з іншими командами та з іншими подібними інцидентами з початку сезону.

Нам усім потрібно змінюватись, і потрібно це робити негайно. Ми не можемо завжди зволікати, як це занадто часто трапляється в італійському футболі.

Після завершення матчу ми не мали можливості поговорити з ла Пенною та почути його трактування.

Від початку року ми всім чітко даємо зрозуміти, що чемпіонат Серії А не має належної структури. Такі інциденти трапляються тиждень за тижнем. Ми намагались бути проактивними, усі клуби в певний час намагались це робити, і очевидно, що ми не можемо продовжувати так. Наступного тижня на нашому місці буде якась інша команда.

Зрозуміло, що рівень арбітрів зараз неналежний. Нам кажуть, що інакше на них тоді буде занадто великий тиск. Та не буде ніякого великого тиску! Вони — не професіонали, вони не тренуються належним чином, вони погано навчені, вони недостатньо якісно підготовлені для цієї роботи. Зрозуміло, що ми не можемо продовжувати так далі.

Сьогодні, коли Дербі Італії — це матч, на який усі чекають, не можна так легковажно вирішувати і дозволяти подібним речам ставатись. Сьогодні це сталось із нами, упродовж останніх кількох тижнів це ставалось з іншими, а потім це станеться з кимось ще, але не можна говорити про футбол після такого матчу.

Чи звинувачую я Джанлуку Роккі? Можете вважати й так, якщо хочете. Мені ж тим часом зрозуміло, що зараз є певна кількість людей на певних посадах, яка не працює належним чином, і тому є також має бути хтось, хто має показати своє обличчя і хто зараз ходить і всім каже, що він обов’язково піде в кінці сезону, тепер побачимо, що буде з цією людиною.

Його навіть не було сьогодні на стадіоні. У такому матчі ми можемо зрозуміти, що готує нам усім наше спільне майбутнє", — заявив італійський функціонер.

У наступному турі туринський Ювентус прийматиме Комо.