Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 14 лютого 2026 року.

Міланський Інтер у матчі 25 туру італійської Серії A обіграв туринський Ювентус на власному полі (3:2).

Враження від потенційно розкішного протистояння зіпсував головний арбітр, який після обміну командами забитими м’ячами наприкінці першого тайму припустився помилки в епізоді з другим попередженням для гравця "зебр".

Після цього команда Лучано Спаллетті відчайдушно чіплялась за результат увесь другий тайм, проте зрештою гра в меншості далась узнаки наприкінці основного часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Ювентус у рамках 25-го туру італійської Серії А-2025/26:

Інтер — Ювентус 3:2

Голи: Камб’язо 17 (авт.), Еспозіто, 76, Зелінські, 90 — Камб’язо, 26, Локателлі, 83

Інтер: Зоммер — Біссек, Аканджі, Бастоні (Аугусто, 46) — Луїс Енріке (еспозіто, 66), Барелла (Чалханоглу, 54), Зелінські, Сучич (Діуф, 66), Дімарко — М. Тюрам (Бонні, 86), Л. Мартінес.

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі, Камб’язо (Опенда, 78) — Локателлі, Міретті (Копмейнерс, 61) — Консейсан (Гольм, 46), Маккенні, Їлдиз (Бога, 75) — Девід (Кабал, 61).

Попередження: Бастоні, Барелла, Чалханоглу, Зелінські — Калулу