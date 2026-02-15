Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 15 лютого, розпочавшись о 21:45.

У рамках 25-го туру італійської Серії А-2025/26 у Неаполі місцевий Наполі прийматиме Рому.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 15 ЛЮТОГО, 21:45. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Наполі після вильоту з чвертьфіналу Кубка Італії внаслідок домашньої поразки від Комо прийматиме Рому, яка сподівається обійти неаполітанців у турнірній таблиці вже за підсумками сьогоднішнього протистояння. Вони спробують не допустити цього й продовжити свою безпрограшну домашню серію в чемпіонаті, що нині налічує 22 матчі (16В, 6Н).

"Адзуррі" не поступалися столичному клубу в Неаполі з березня 2018 року, здобувши чотири звитяги в останніх семи подібних поєдинках і тричі зігравши із цим суперником унічию. Команда Антоніо Конте готова скористатися вчорашньою виїзною поразкою Ювентуса від Інтера (2:3) і покращити свої шанси на фініш у топ-3 турнірної таблиці чемпіонату.

Рома в понеділок упоралася з Кальярі в Римі (2:0), вкотре підтвердивши статус найкращого за оборонними показниками (14 пропущених голів) клубу Серії А-2025/26. У той же час у шести матчах проти представників топ-6 команда Джан П'єро Гасперіні набрала тільки один заліковий бал, зокрема зазнавши поразки від Наполі (0:1) у першому колі.

Майже безкомпромісні (тільки одна нічия в 24-х матчах) римляни навряд чи спроможні повторити досягнення свого суперника й обіграти його на виїзді. Букмекери більше вірять саме в підопічних Конте. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.71, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 3.16. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 2.90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Гутьєррес, Лоботка, Ельмас, Спінаццола — Політано, Вергара — Гойлунн

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Гіларді — Челік, Крістанте, Пізіллі, Веслі — Суле, Пеллегріні — Мален

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА