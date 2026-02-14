Англія

Іспанцю подобається грати у Кубку Англії.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про матчі проти команд з нижчих ліг у Кубку Англії. Його слова наводить BBC.

«Я волію грати вдома. Але один із найприємніших спогадів, які в мене залишаться про цю країну, – це коли матчі Кубка Англії на виїзді, на стадіонах Ліги 1 чи Ліги 2. Це завжди неймовірно.

Цей досвід, коли ви приїжджаєте на стадіон на автобусі, і всі вболівальники скандують: «Хто ви такі, хто ви такі!» Ах, Боже! Такі речі, атмосфера, довгі передачі… Клянусь, це буде один із спогадів, який я збережу на все життя.

Я обожнюю Кубок Англії. Люблю його. Він був частиною мого життя, коли я був хлопчиком. Але я волію грати проти Солфорда вдома. Я не хочу виїжджати… Моя квартира в Солфорді, то їхати б не довелося. Але ви розумієте, що я маю на увазі. Однак, виїзні матчі у Кубку Англії – це круто.

Після 10 проведених тут років мені щось не подобається в цій країні, але я тут не для того, щоби це змінювати. Втім, є багато речей, які я люблю, і Кубок Англії одна з них.

У жодній іншій країні не шанують традиції так, як тут. Ми завжди позбавляємося того, що в нас було багато років. В інших країнах думають: "Це не має значення, це старе, це старе, це старе". Це поєднання нового та поваги до старого – ось за що я люблю Велику Британію», – сказав Гвардіола.