Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Наполі — Рома, Getty Images
15 лютого 2026, 09:31
У рамках 25-го туру італійської Серії А-2025/26 неаполітанський Наполі прийматиме римську Рому.
Поєдинок відбудеться в неділю, 15 лютого, на Стадіо Дієго Армандо Марадона в Неаполі, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.71, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 3.16. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 2.90.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Фора Наполі: -0,25", представлений показником 2.11.
Коефіцієнтом 5.84 оцінена ймовірність перемоги Наполі з рахунком 1:0.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Наполі не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.91.
Слідкуйте за матчем Наполі — Рома на Football.ua.