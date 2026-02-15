Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 25-го туру італійської Серії А-2025/26 неаполітанський Наполі прийматиме римську Рому.

Поєдинок відбудеться в неділю, 15 лютого, на Стадіо Дієго Армандо Марадона в Неаполі, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.71, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 3.16. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 2.90.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Наполі: -0,25", представлений показником 2.11.

Коефіцієнтом 5.84 оцінена ймовірність перемоги Наполі з рахунком 1:0.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Наполі не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.91.

