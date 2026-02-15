Інше

Тривога на Енфілді.

Керівництво Ліверпуля може зіштовхнутися з серйозним викликом у спробі втримати Домініка Собослаї. Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі підлив масла у вогонь трансферних чуток, натякнувши, що серце його підопічного лежить до іспанського гранда.

Поки червоні будують гру навколо динамічного угорця, його наставник у збірній зробив відверту заяву щодо кар'єрних амбіцій гравця.

"Домінік постійно прогресує, і я вірю, що він може стати одним із найкращих на своїй позиції у світі. Але я знаю про його мрію — він хоче грати за мадридський Реал. Це мета, до якої він йде", — цитують слова Россі Marca.

Для мерсисайдців Собослаї є недоторканною фігурою. Клуб не має наміру розглядати жодні пропозиції щодо 25-річного хавбека, який став двигуном команди в центрі поля. Проте інтерес з боку Королівського клубу, підкріплений бажанням самого гравця, часто стає вирішальним фактором у переговорах.

Якщо Реал справді вирішить оновити свою лінію півзахисту влітку, Ліверпулю доведеться докласти максимум зусиль, щоб переконати Домініка залишитися в Англії та відкласти свою іспанську мрію на потім. Чи стане ця заява початком гучного трансферу влітку 2026 року — покаже час.

У нинішній кампанії Домінік відіграв 34 гри за Ліверпуль у всіх турнірах, забив 10 мʼячів та віддав 6 результативних передач. Контракт з клубом розрахований до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця в 85 млн євро.