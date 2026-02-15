Німеччина

Цікаві трансферні вікна очікують на гравця найближчим часом.

Німецький РБ Лейпциг безумовно вгадав із трансфером івуарійського нападника Яна Діоманде влітку минулого року за 20 млн євро з іспанського Леганеса.

19-річний виконавець за 23 матчі в клубі забив вісім голів та віддав шість гольових передач, після чого "бики" почали говорити про нього, як про свій майбутній новий рекордний продаж.

І поки РБ не може скласти ціни власному гравцю, охочі клуби вишиковуються в чергу та вивчають власні можливості підписати цього гравця.

Серед них і мюнхенська Баварія, зацікавленість якої сам Діоманде прокоментував у останньому інтерв’ю.

"Завжди приємно чути щось подібне. Але я не розмовляв ні з ким із Баварії. Зараз не слушний час для цього.

Я щасливий тут, у Лейпцигу, і хочу залишатись повністю зосередженим на виступах за клуб", — заявив івуарійський виконавець.