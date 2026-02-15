Інше

Бельгієць щасливий без футболу.

Колишній вінгер лондонського Челсі та мадридського Реала Еден Азар висловився про життя після завершення ігрової карʼєри. Цитує бельгійця The Guardian.

«Життя летить дуже швидко, особливо у футболі. Вчора мені було 19, сьогодні – 35. Потрібно насолоджуватися життям, не лише у футболі, а й у всьому іншому.

Сім'я – ось що допомагає. Моє життя просте: я сиджу вдома і насолоджуюся простими речами з дружиною, дітьми та братами. Коли граєш, постійно подорожуєш, але коли зупиняєшся, нарешті з'являється можливість приділити їм час без стресу.

Після завершення кар'єри я ніколи не тренувався о 10 ранку! Я просто грав у суботу, і все. Зараз моє життя досить просте. Я батько п'ятьох дітей. На даний момент я скоріше їхній водій, ніж футболіст, але це нормально», – сказав Азар.