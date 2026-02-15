Україна

Кауан Еліас поділився враженнями від переможного спарингу проти Руставі.

Нападник донецького Шахтаря Кауан Еліас прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі на зборах проти Руставі (3:0).

"Дуже насичений видався період, сповнений численних тренувань. Було дуже багато роботи як фізичної, так і тактичної. Дуже раді завершити цей період на позитивній ноті – сьогодні ми здобули дві перемоги, які додають настрою під час підготовки до офіційної частини сезону. На моє переконання, місяць видався дуже продуктивним, і найважливіше – щоб ми змогли перенести всі напрацювання у офіційні протистояння.

Передусім перед нами стоять, звісно ж, командні цілі – здобути титул чемпіона України, пройти якомога далі в Лізі конференцій, адже це для нас теж надзвичайно важливий турнір і наші цілі в ньому дуже амбітні. Щодо безпосередньо мого внеску, то хочеться примножити кількість голів, забитих у першій частині сезону, аби в другій я зміг перевершити самого себе.

Емоції і запал відчуваються сповна в роздягальні. Боротьба в чемпіонаті України у самому розпалі, справді щільна конкуренція серед тих команд, що змагаються. Розуміємо всю важливість моменту і те, наскільки кожен матч буде вирішальним – без перебільшення чи зайвого пафосу. Тому ми боротимемося за те, аби здобути золоті медалі, а також хотіли б опинитися у фіналі Ліги конференцій. Роботи буде чимало.

Ми обіцяємо потішити вас яскравою грою, великими здобутками, забитими мʼячами та перемогами Шахтаря", — наводить слова Еліаса прес-служба клубу.

Після 16 турів Шахтар ділить перше місце в УПЛ із черкаським ЛНЗ, випереджаючи Полісся на п'ять очок.

Свій найближчий матч "гірники" проведуть проти львівських Карпат – гра запланована на 22 лютого.