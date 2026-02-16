Футбольна асоціація Англії провела офіційне жеребкування п’ятого раунду Кубка Англії-2025/26.

На стадії 1/8 фіналу турніру між собою зіграють:

Фулгем — Саутгемптон
Порт Вейл або Брістоль Сіті — Сандерленд
Ньюкасл — Манчестер Сіті
Лідс — Норвіч
Менсфілд Таун — Арсенал
Вулвергемптон — Ліверпуль
Рексем — Челсі
Вест Гем — Маклсфілд або Брентфорд

Поєдинки п’ятого раунду заплановані на 7 та 8 березня. Як і в попередньому сезоні, перегравань не передбачено — у разі нічийного результату команди одразу гратимуть додатковий час і, за потреби, серію пенальті.

Рішення про скасування перегравань було ухвалене з сезону-2024/25 з метою зменшення навантаження на календар. Переможці цієї стадії зроблять ще один крок на шляху до фіналу на Вемблі.