Англія

Матчі п’ятого раунду відбудуться 7-8 березня без перегравань.

Футбольна асоціація Англії провела офіційне жеребкування п’ятого раунду Кубка Англії-2025/26.

На стадії 1/8 фіналу турніру між собою зіграють:

Фулгем — Саутгемптон

Порт Вейл або Брістоль Сіті — Сандерленд

Ньюкасл — Манчестер Сіті

Лідс — Норвіч

Менсфілд Таун — Арсенал

Вулвергемптон — Ліверпуль

Рексем — Челсі

Вест Гем — Маклсфілд або Брентфорд

Поєдинки п’ятого раунду заплановані на 7 та 8 березня. Як і в попередньому сезоні, перегравань не передбачено — у разі нічийного результату команди одразу гратимуть додатковий час і, за потреби, серію пенальті.

Рішення про скасування перегравань було ухвалене з сезону-2024/25 з метою зменшення навантаження на календар. Переможці цієї стадії зроблять ще один крок на шляху до фіналу на Вемблі.