Матчі п’ятого раунду відбудуться 7-8 березня без перегравань.
Кубок Англії, x.com/EmiratesFACup
16 лютого 2026, 21:30
Футбольна асоціація Англії провела офіційне жеребкування п’ятого раунду Кубка Англії-2025/26.
На стадії 1/8 фіналу турніру між собою зіграють:
Фулгем — Саутгемптон
Порт Вейл або Брістоль Сіті — Сандерленд
Ньюкасл — Манчестер Сіті
Лідс — Норвіч
Менсфілд Таун — Арсенал
Вулвергемптон — Ліверпуль
Рексем — Челсі
Вест Гем — Маклсфілд або Брентфорд
Поєдинки п’ятого раунду заплановані на 7 та 8 березня. Як і в попередньому сезоні, перегравань не передбачено — у разі нічийного результату команди одразу гратимуть додатковий час і, за потреби, серію пенальті.
Рішення про скасування перегравань було ухвалене з сезону-2024/25 з метою зменшення навантаження на календар. Переможці цієї стадії зроблять ще один крок на шляху до фіналу на Вемблі.