Легенда Манчестер Юнайтед розкритикував суддівство після матчу Кубка Англії.
Вейн Руні, Getty Images
17 лютого 2026, 00:30
Легендарний ексфорвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні вважає, що сучасні арбітри занадто покладаються на систему відеоповторів VAR. На його думку, це негативно впливає на якість прийняття рішень у матчах, де технологія не використовується.
Підставою для заяви став поєдинок Кубка Англії між Астон Вілла та Ньюкасл Юнайтед, у якому бригада арбітра Кріса Кавана допустила кілька суперечливих рішень. Руні переконаний, що відсутність VAR у цьому раунді турніру зіграла свою роль.
"Арбітри стали надто залежними від VAR. На жаль, тепер судді звикли до того, що мають допомогу. Кілька разів ця система рятувала їх, або ж вони чекають на втручання VAR перед тим, як ухвалити рішення.
Без VAR вони повинні самі приймати рішення, і, ймовірно, вони вже звикли не піднімати прапорець, що й призвело до тих рішень, які ми бачили в цій грі.
Ніхто не заперечує, що це дуже складна робота. Я вважаю, що їм потрібна підтримка, і вони отримували її від VAR, але тут її не було", — цитує слова Руні BBC.