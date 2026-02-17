Англія

Легенда Манчестер Юнайтед розкритикував суддівство після матчу Кубка Англії.

Легендарний ексфорвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні вважає, що сучасні арбітри занадто покладаються на систему відеоповторів VAR. На його думку, це негативно впливає на якість прийняття рішень у матчах, де технологія не використовується.

Підставою для заяви став поєдинок Кубка Англії між Астон Вілла та Ньюкасл Юнайтед, у якому бригада арбітра Кріса Кавана допустила кілька суперечливих рішень. Руні переконаний, що відсутність VAR у цьому раунді турніру зіграла свою роль.

"Арбітри стали надто залежними від VAR. На жаль, тепер судді звикли до того, що мають допомогу. Кілька разів ця система рятувала їх, або ж вони чекають на втручання VAR перед тим, як ухвалити рішення.

Без VAR вони повинні самі приймати рішення, і, ймовірно, вони вже звикли не піднімати прапорець, що й призвело до тих рішень, які ми бачили в цій грі.

Ніхто не заперечує, що це дуже складна робота. Я вважаю, що їм потрібна підтримка, і вони отримували її від VAR, але тут її не було", — цитує слова Руні BBC.