Англія

Українець вийшов у старті та допоміг команді вийти до наступного раунду, де суперником "бджіл" стане Вест Гем.

У матчі 1/16 фіналу Кубка Англії Брентфорд на виїзді обіграв представника шостого дивізіону Маклсфілд з рахунком 1:0.

Єдиний гол у зустрічі було забито на 70-й хвилині, коли захисник господарів Сем Хіткоут зрізав м’яч у власні ворота, що й вирішило долю протистояння.

Попри статус фаворита, Брентфорд зіткнувся з організованим опором сенсаційного суперника, який до останнього зберігав інтригу.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі Брентфорда та провів на полі весь матч. На 77-й хвилині він отримав жовту картку, але загалом відіграв надійно в центрі поля.

За підсумками жеребкування наступним суперником Брентфорда у Кубку Англії стане Вест Гем.

Маклсфілд — Брентфорд* 0:1

Гол: Хіткоут, 70 (аг)