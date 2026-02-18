Ліга чемпіонів

Керманич Бенфіки прокоментував расистський скандал.

Напередодні лісабонська Бенфіка поступилась мадридському Реалу в першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Бенфіка — Реал Мадрид 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "орлів" Жозе Моурінью прокоментував найбільш скандальний епізод гри — потенційні расистські висловим нападника господарів Джанлуки Престіанні на адресу форварда "бланкос" Вінісіуса Жуніора.

"Гол Вінісіуса в підсумку мав стати найбожевільнішим моментом гри, неймовірний гол.

Ці талановиті футболісти здатні робити такі прекрасні речі на полі, але, на жаль, не вміють просто радіти вражаючим голам. Коли ти забиваєш такий гол, ти маєш святкувати це з повагою до суперників.

Чи вважаю я, що Вінісіус цим святкуванням провокував уболівальників навмисно? Так. Я вважаю, що так. Але я хочу бути незалежним.

Я побачив дві абсолютно різні позиції. Я хочу бути незалежним, і я не буду коментувати це. Те саме я сказав і Вінісіусу.

Я сказав йому: "Коли ти забиваєш такий гол, ти просто святкуєш і йдеш назад до своєї команди, як і має робити великий гравець".

Коли він розповідав мені щось про расизм, я сказав йому, що найбільша людина в історії цього клубу, Еусебіу, була чорношкірою.

Цей клуб ніколи не був расистським. Якщо в його думках і було щось пов'язане з цим, то це не про Бенфіку.

Обидва гравці казали мені різні речі. Але я не вірю ні в одне, ні в інше. Я хочу бути незалежним.

Зрештою, коли подібне трапляється на стількох стадіонах, завжди з одним і тим самим гравцем, щось у цій історії явно не так", — заявив португальський фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лісабонською Бенфікою відбудеться 25 лютого.