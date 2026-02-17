Англія

Неучасть у єврокубках або виліт з АПЛ можуть ударити по спонсорських контрактах клубу.

Фінансове становище Тоттенгема може суттєво погіршитися, якщо команда не зуміє зберегти прописку в Прем’єр-лізі або залишиться без єврокубків наступного сезону. Про це повідомляють британські ЗМІ з посиланням на джерела, наближені до клубу.

Після 26 турів «шпори» перебувають на 16-му місці в турнірній таблиці АПЛ і мають лише п’ять очок відриву від зони вильоту. У разі пониження в класі деякі спонсори зможуть розірвати угоди в односторонньому порядку, що призведе до значних фінансових втрат.

Крім того, влітку завершується контракт з одним із ключових комерційних партнерів, і наразі немає впевненості в його продовженні. Також клуб недоотримає передбачені бонуси у випадку, якщо не кваліфікується до єврокубків.

Ситуацію ускладнює й те, що Тоттенгем досі не уклав угоду про неймінг свого стадіону, на зведення якого було витрачено близько одного мільярда фунтів.

За словами експертів, лише невихід до єврокубків може коштувати клубу десятки мільйонів фунтів, а можливий виліт з АПЛ стане ще серйознішим ударом по бюджету й може мати довгострокові наслідки для фінансової стабільності лондонців.