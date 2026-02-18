Ліга чемпіонів

На батьківщині гравця висловились із приводу інциденту.

Мадридський Реал напередодні обіграв лісабонську Бенфіку в першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Бенфіка — Реал Мадрид 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головною подією зустрічі при цьому стала навіть не футбольна складова, а інцидент, що стався одразу після переможного м’яча "бланкос", який забив Вінісіус Жуніор на початку другого тайму.

Тоді святкування гравця гостей спровокувало конфлікт поміж ним та аргентинським нападником Бенфіки Джанлукою Престіанні, під час якого, як заявив сам Вінісіус, він почув на свою адресу расистські висловлювання.

Уже після гри бразилець прокоментував епізод у соціальних мережах.

А згодом з’явилась і реакція від Федерації футболу Бразилії з приводу цих подій.

"Бразильська конфедерація футболу (CBF) висловлює солідарність з Вінісіусом Жуніором, який став жертвою чергового акту расизму цього вівторка, забивши гол за мадридський Реал у ворота Бенфіки в Лісабоні.

Расизм — це злочин. Він неприйнятний. Він не може існувати ні у футболі, ні деінде.

Віні, ти не один.

Твої дії з активації протоколу — це приклад мужності та гідності. Ми пишаємось тобою.

Ми будемо твердо боротись з усіма формами дискримінації. Ми поруч з тобою. Завжди", — заявив бразильський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лісабонською Бенфікою відбудеться 25 лютого.