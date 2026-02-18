Ліга чемпіонів

Форвард Реала прокоментував расистський скандал.

Напередодні мадридський Реал обіграв лісабонську Бенфіку в першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Бенфіка — Реал Мадрид 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головною подією зустрічі при цьому стала навіть не футбольна складова, а інцидент, що стався одразу після переможного м’яча "бланкос", який забив Вінісіус Жуніор на початку другого тайму.

Тоді святкування гравця гостей спровокувало конфлікт поміж ним та аргентинським нападником Бенфіки Джанлукою Престіанні, під час якого, як заявив сам Вінісіус, він почув на свою адресу расистські висловлювання.

Уже після гри бразилець прокоментував епізод у соціальних мережах.

У відповідь на це свою позицію опублікував і сам Престіанні.

Також не змарнував нагоду висловитись ще один учасник суперечки — французький нападник "галактікос" Кіліан Мбаппе.

"Престіанні явно назвав Вінісіуса Жуніора мавпою, він повторив це п'ять разів.

Я це чув та бачив на власні очі, бо перебував поруч. УЄФА має найкращі ракурси з камер трансляції, тож тепер ми чекаємо на розслідування епізоду. Це неприйнятно. Це не співпадає з моїм баченням людської гідності.

Ми повинні давати приклад усім дітям, які рівняються на нас, своєю поведінкою на полі. Тож є речі, які ми не можемо прийняти.

Цей гравець Бенфіки ще дуже молодий, але я не розумію, як він може говорити такі речі на футбольному полі? Тепер подивимось, що станеться.

Бенфіка — топ-клуб, нічого проти них не маю. Але Престіанні ніколи більше не повинен грати в Лізі чемпіонів.

Чи вибачився Престіанні? Та ви бачили його обличчя? Які там вибачення. Ми не дурні. Я та Віні… ми почули все, що він сказав", — заявив французький виконавець.

Після цього Мбаппе опублікував пост на підтримку свого одноклубника в соціальних мережах.

"Танцюй, Вінісіусе, і будь ласка, ніколи не зупиняйтесь. Вони ніколи не вказуватимуть нам, що ми повинні робити, а що — ні", — ідеться в повідомленні француза.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лісабонською Бенфікою відбудеться 25 лютого.