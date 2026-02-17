Вихованець лондонського клубу підпишить контракт до 2031 року.
Букайо Сака Getty Images
За даними британських медіа (зокрема The Guardian та BBC Sport), Лондонський Арсенал пролонгував договір зі своїм зірковим вінгером Букайо Сака. Новий контракт розрахований на п'ять років — до літа 2031 року.
Цей крок став пріоритетним для спортивного директора клубу Андреа Берти та головного тренера Мікеля Артети в межах стратегії збереження ключових талантів команди. Зарплата 24-річного англійця зросла до вражаючих £300,000 на тиждень (близько £15,6 млн на рік).
Це робить Саку найбільш високооплачуваним гравцем у поточному складі канонірів, випереджаючи Кая Гаверца (£280,000) та Деклана Райса. Для порівняння, за попередньою угодою від 2023 року Сака заробляв близько £200,000 на тиждень.
Таке суттєве покращення умов відображає статус Букайо як головного обличчя клубу та одного з найкращих вінгерів Європи. Переговори тривали майже рік. Попри те, що чинний контракт Саки діяв до 2027 року, Арсенал прагнув заздалегідь убезпечити себе від зазіхань інших топклубів.
У поточному сезоні 2025/26 Сака вже встиг відзначитися 7 голами та 6 асистами, допомагаючи команді лідирувати в Прем'єр-лізі. Раніше клуб вже продовжив контракти з іншими лідерами — Вільямом Саліба, Габріелом Магальяесом та молодим талантом Ітаном Нванері. Наступним у черзі на покращення умов називають Деклана Райса.